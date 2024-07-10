防汛关口擅自休假致无人值班 江西九江一官员被查

中国江西九江官方披露，一名街道党工委书记在防汛工作形势严峻的情况下擅自休假，导致他负责的街道当日无防汛值班人员，被立案审查。

江西省九江市纪委监委网站星期二（7月9日）通报五起违反防汛救灾工作纪律典型案例，指在防汛救灾形势严峻之际，少数中共党员干部责任观念不强、履职尽责不力、漠视群众利益，造成不良影响。

其中，武宁县豫宁街道党工委书记严德宁被指作为防汛值班带班领导，在防汛期间未按要求执行领导带班和安排人员值班，于6月23日擅自决定当日全体干部正常周末休假，导致豫宁街道当天无防汛值班人员。武宁县纪委6月24日对严德宁立案审查。

根据通报，湖口县城山镇陈仓村党支部书记、村委会主任张先武也被指6月29日中午防汛值班时间擅自离岗邀请亲戚到家吃饭并饮用白酒，当天下午2时40分被检查发现脱岗后，被立案审查。

湖口县大垅乡应急专干段志健被指，擅自同意两名防汛值班人员离岗，且未安排人员补岗，致使该水库7月2日值班人员不足。湖口县大垅乡监察办公室7月4日对段志健立案调查。

湖口县大垅乡马迹岭水库管理站站长廖凤阳则被指，违反工作纪律，7月2日未按要求在岗值班，当日上午11时30分被检查发现脱岗后，被立案调查。

最后，浔阳区白水湖街道白水湖村党支部书记、村委会主任张传南被指7月2日未按要求在白水湖开启拦鱼栅放水，未及时执行防汛调度安排，导致白水湖排水不畅，造成不良影响。

九江市纪委监委说，上述问题充分反映该市少数党员干部人民立场不稳、工作作风不实、履职尽责不力、纪律意识淡薄，对防汛救灾严峻形势认识不清，对纪律规定置若罔闻，有令不行、有禁不止，是典型的不守纪律、不讲规矩。

九江市6月18日进入梅雨季后，频繁降大到暴雨，连续降雨日数、累计过程雨量均超历史同期，江河湖库水位迅猛上涨，修河、长江、鄱阳湖先后发生编号洪水。九江多地出现内涝，部分道路交通中断，灾情严重。