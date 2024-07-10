台湾多名驻外使馆官员被曝滥用公权力

继台湾驻美代表俞大㵢被曝滥用公款后，再有多名台湾驻外使馆人员被揭露滥用公权力，其中台湾驻斐济代表陈盈连将被调回台湾接受调查。

综合台湾《中国时报》和镜新闻等报道，有消息人士爆料，台湾常驻世界贸易组织代表团常任代表罗昌发、台湾驻斐济代表陈盈连、台湾驻美代表处副组长魏月涵等人滥用公权力“自肥”。

其中，罗昌发将太太黄钰华加入“采购小组”群组，表面上是处理采购事宜，实际上是让下属全天候处理黄钰华交办事项，包含官邸泳池清洁、花圃维护，还要求轮班监督地板铺设、拔草等与公务无关的工作。

罗昌发还被指控要求雇员倒家庭垃圾、以公帑报销个人清洁用品、占用沃尔沃公务车当私家车用等情事。

魏月涵被爆料分工不均、议论同仁是非等霸凌下属情事。陈盈连则被指控花60万元（新台币，2万5000新元）公帑，在美国购买包含高阶苹果设备、音响扩大机、高阶照相机等88项高档用品，让她住在洛杉矶的家人使用。

陈盈连还被指控2015年在洛杉矶置产，却请领数百万元房屋补助，遭控违法；还有今年关岛官邸清点财物时，发现有95项物品遗失，陈盈连辩称是官邸遭遇台风淹水导致财物损坏，但其实官邸根本没有淹水。

台湾外交部长林佳龙星期三（7月10日）对此回应称，他上任后已针对斐济的检举案展开调查，并将调查结果移送廉政署，也将陈盈连调回台湾，因为“有些具体要厘清的地方”。

林佳龙强调绝对不护短，呼吁若有问题可依内部申诉管道处理，或“写来部长信箱，我们一定会保密”。

《镜周刊》上月底引述外交体系人士爆料报道，俞大㵢以公务之名购买高单价品、官邸所有开销均报公账，用公务车载全家人赏樱购物。但俞大㵢否认相关情事。

对于多名驻外官员涉嫌滥用公帑，台湾外交部拟订“驻外馆处杂项设备购置费支用原则”，其中明订单价为30万元以上总金额为100万元以上，由外交部长或授权主管区域的次长核定。