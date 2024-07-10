普华永道据报在中国大规模裁员

知情人士说，普华永道的中国业务部门正在裁员，原因是企业客户的大量流失削弱了该会计师事务所在中国的收入前景。

彭博社引述知情人士说，在普华永道北京、上海等地办事处的不同团队中，有至少100名员工被解雇。其中一名知情人士称，有一支团队一半以上的员工被解雇。

普华永道发言人在回应彭博社询问时说：“针对外部环境的变化，我们正在做出一些调整，以更好地优化组织架构，适应市场需求。”普华永道没有提供裁员人数的详细信息。

发言人也补充说：“这些调整是一个艰难的决定。我们正在积极与员工沟通，并将确保符合中国所有相关劳动法。”

一名不具名的普华永道内部员工向南都湾财社透露：“普华最近裁员大部分是属于审计部的，审计部裁员裁得很狠。其他部门也裁，但可能就是普通的裁员，数量也不多。审计是因为恒大的事情，而且因为暴雷，很多国企央企都不敢找普华审计了，怕名声不好。”

据《每日经济新闻》报道，普华永道近来因恒大地产财务造假事件引火上身。自3月22日上市公司中集车辆首先公告取消与普华永道的合作订单开始，据不完全统计，截至6月24日，已至少有36家公司取消与普华永道的合作，因客户流失而损失的审计费用合计超6.65亿元（人民币，下同，1.23亿新元）。

普华永道与安永、德勤和毕马威并称为“四大”，曾连续14年为恒大担任审计机构。

今年3月，中国证监会已查明恒大地产曾利用2019年、2020年年报虚假财务数据发行208亿元的债券，存在欺诈发行行为。

普华永道作为审计方，未对上述涉造假年报提出质疑，而是出具了无保留意见的审计报告，外界关注其应承担的责任。