台军通报37架次大陆军机赴太平洋配合山东舰联训

台湾国防部通报37架次中国大陆军机经过台湾南部和西南空域赴西太平洋，配合大陆山东舰执行海空联训。台湾防长顾立雄还说，山东舰在前往太平洋军训时，途经菲律宾北部海域。

综合台湾《联合报》《自由时报》和路透社报道，台湾国防部星期三（7月10日）通报，侦获歼-16、轰-6、空警-500及无人机等37架次大陆军机在台海周边活动，其中36架次逾越海峡中线及延伸线，经过台湾南部及东南空域赴西太平洋，配合山东舰执行海空联训。

台湾防长顾立雄星期三就此受访时说，台湾军方对上述活动有充分掌握，“我想可以说明的它不是经过巴士海峡，是经过更南边的巴林塘海峡，往西太平洋过去”。

他强调，针对山东舰的航训状况，台湾国防部都有相关情监侦手段，充分掌握。

另据日本共同社报道，日本防卫省统合幕僚监部星期二（9日）通报，在宫古岛东南方约520公里处的太平洋海域发现山东舰及055型导弹驱逐舰延安号、052D型驱逐舰桂林号、054A型护卫舰运城号，共四艘舰艇组成的海军舰艇编队。

据报道，山东舰还执行舰载战斗机、舰载直升机起降任务。日本海上自卫队派遣护卫舰“曙号”警戒监视，并收集情报；日本航空自卫队战机也紧急升空应对。

菲律宾军方发言人帕迪拉（Francel Margareth Padilla）说，菲律宾军方对中国航母战斗群的部署感到担忧。“我们强调维护该地区和平与稳定的重要性，并敦促各方遵守国际法律和准则。”

路透社报道，台湾将于7月22日举行一年一度的汉光演习，中国大陆也开始加大在台海周围开展的军事活动。自本月初以来，台湾共通报侦获270多架次大陆军机活动，还有两次大陆战机与军舰开展“联合战备巡逻”。

一位安全消息人士称，夏季天气较好，通常是大陆密集演习的时候，但他指出，最近的行动“不寻常”地增加了，“台湾周围的安全局势令人担忧”。