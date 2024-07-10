李家超：香港能为RCEP成员企业提供更多优质服务选择

香港特首李家超说，香港能够为《区域全面经济伙伴协定》（RCEP）成员企业提供更多优质服务的选择，并称港府会继续充分利用双边合作渠道、加强与相关RCEP成员及持份者的沟通和交流，推动香港加入RCEP。

根据港府新闻公报，李家超星期三（7月10日）在2024中总世界华商高峰论坛致辞时说，香港与RCEP成员的经济贸易关系非常紧密，去年香港与RCEP成员的双边货物贸易总额接近8000亿美元（1万零795亿新元），占香港的货物贸易总额约70%。

他说，香港是全球最具竞争力的经济体之一，与全球主要商贸中心紧密连系，是一个充满活力、自由开放、便利且安全的营商之地。一直以来，香港发挥“背靠祖国、联通世界”的独特优势，是大陆企业投资海外、海外企业进入大陆的独特营商双向平台，担当大陆和其他经济体的“超级连系人”和“超级增值人”。

李家超称，香港能够为RCEP成员企业提供更多优质服务的选择，包括供应链管理服务，以及金融和专业服务等，协助大家更好地对接粤港澳大湾区所带来的无限机遇，促进RCEP成员和整体地区的经济和创新科技产业发展。

他说，自上任以来，一直和特区政府官员积极率团，包括与商界及专业团体代表外访，包括去年出访亚细安（东盟）及中东、参与多个国际性会议，争取相关政府和组织成员支持香港加入RCEP。

李家超续指，在中央政府的全力支持及各方努力下，香港获得大部分RCEP成员，包括亚细安所有伙伴的正面回应。

李家超说，港府会继续充分利用双边合作渠道，推动香港加入RCEP的工作，同时积极利用亚太区经济合作组织（APEC）等多边合作平台，加强与相关RCEP成员及持份者的沟通和交流，争取他们支持香港加入RCEP。他相信，香港加入RCEP将有助推动区域合作，会为创造互惠共赢作出贡献。

RCEP去年6月2日对菲律宾正式生效后，全部15个成员均完成生效程序，并相互实施关税减让。香港于2022年3月开展程序申请加入RCEP。