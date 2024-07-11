中国据报正加强审查四大会计师事务所

中国房企恒大财政年报涉嫌造假后，中国财政部据报正对四大会计师事务所的审计工作进行更严格的审查，外界忧心相关事务所在揭露企业造假行为方面做得不够。

路透社星期三（7月10日）引述知情人士报道，上述审查主要集中在德勤、安永、普华永道、毕马威对金融公司、高杠杆企业的审计工作，如中国一些债台高筑省份内素质欠佳的小型银行、高负债国企或房企等。

知情人士说，这项调查始于数个月前监管部门对中国恒大的“中介机构”进行调查后展开。所谓中介机构指的是，审计机构、评级机构和其他金融服务提供商。

中国财政部以往都会对四大会计师事务所的审计工作进行例行检查，但知情人士说，今年中国财政部要求提供的文件远超以往，四家会计师事务所面临的质询量也大幅增加。

中国证监会今年3月指，恒大地产披露的2019年、2020年年报共虚增收入5641亿元（人民币，下同，1040亿新元）。作为审计师的普华永道在恒大地产存在造假的两年年报中，出具了标准无保留意见的审计报告。

随后，普华永道接连丢失大量中国客户的订单。据观察者网统计，今年已有超过30家上市公司取消与普华永道的合作。

彭博社5月报道，由于审计恒大的失误，普华永道可能面临创纪录的10亿元罚款，但罚款目前仍在敲定中。