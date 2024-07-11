中国即日起暂停转融券业务 加大限制融券做空

中国证监会宣布即日起暂停转融券业务，并提高散户和私募证券参与融券的保证金比例，以加大限制融券做空。

中国证券监督管理委员会官网星期三（7月10日）晚宣布两项措施：批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。

同时，证监会宣布批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自7月22日起实施。

证监会说，去年8月以来，证监会采取一系列加强融券和转融券业务监管的举措，包括限制战略投资者配售股份出借，调高融券保证金比例，降低转融券市场化约定申报证券划转效率，暂停新增转融券规模等。

证监会指出，截至6月底，融券、转融券规模累计下降64%、75%。融券规模占A股流通市值约0.05%，每日融券卖出额占A股成交额的比例由0.7%下降至0.2%，对市场的影响明显减弱，为暂停转融券业务创造了条件。

证监会还提到，此次调整对存量业务分别明确了依法展期和新老划断安排，这有助于防范业务风险，维护市场稳健有序运行。

转融券的借券来源是证金公司，规模远大于券商，在空头市场的比重远高于融券。有市场评论认为，上述措施旨在通过暂停证金公司转融券来间接限制做空，表明监管层维稳市场的意图。

《证券时报》报道，前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，在市场持续下跌、信心不足的背景下暂停转融券业务，尤其是做空业务，将有助于稳定市场情绪。虽然市场下跌并非完全由转融券做空引起，但此举无疑表明了监管层对股市的关怀与支持，对提振投资者信心具有积极作用。