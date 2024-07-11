台外长：台湾正洽谈加入美国防供应链

台湾外交部长林佳龙说，美国友岸外包已纳入台湾，意味着台湾有机会加入美国国防供应链，但具体项目仍在洽谈中。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，林佳龙星期三（7月10日）在与媒体茶叙时说，未来台湾国防自主除了能推动内部生产，也希望能加入美国国防供应链，强化国防合作。

他认为，美国在俄乌战争的军事供应链中，所需的武器弹药，还有相关设备，可以由台湾就近来生产。台美在大方向的意见是一致的，未来具体合作项目在洽谈当中。

林佳龙还指出，未来台湾要强化经贸外交的政策方向，要从“固邦”到“荣邦”，输出台湾成功经验，行政院也将成立经济外交小组。

他说，台湾外交过去呈现守势，现在必须善用经济优势，扩大双方及多方合作。在国防上保持守势，维持台海和平现状，强化防卫自主的能力、确保区域的和平稳定；但外交上应发出攻势，更主动、积极地让台湾走向世界。

针对台湾总统赖清德的出访规划，林佳龙说，今年是美国选举年，会了解如何达到总统出访目标，但不会引起没有必要的反应，这都还在评估、规划和协调中。

美前副国安顾问博明上月访台时，曾表态支持台湾加入美国国防供应链。但美国在台协会前处长孙晓雅则说，台湾在先进制造、高科技和电子领域处于领先地位，势必会扮演一定角色，但台湾民间企业必须达到美国国防供应链的标准，才能够加入。