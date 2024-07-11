中共中央军委：推进军队政治整训 整顿思想和用人

中共中央军委印发文件，提出要在全军推进政治整训，贯彻军委主席负责制，持续深入整顿思想、整顿用人、整顿纪律，确保军队始终敢打必胜、纯洁光荣、法纪严明。

据新华社星期三（7月10日）报道，中共中央军委近日印发《关于全面贯彻新时代政治建军方略深入推进军队政治整训的决定》。

这份《决定》提到，新征程上深入推进军队政治整训，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平强军思想，全面贯彻新时代政治建军方略，牢牢把握政治建军时代要求。

《决定》重申要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。贯彻军委主席负责制，持续深入“整顿思想、整顿用人、整顿组织、整顿作风、整顿纪律”，突出高层党委、高级干部，锻造政治坚定、能力过硬的坚强党组织，锻造忠诚干净担当、堪当强军重任的高素质干部队伍。

《决定》强调，要确保人民军队永葆性质宗旨、“始终敢打必胜、始终团结奋斗、始终人才辈出、始终纯洁光荣、始终法纪严明”，为强军事业提供坚强政治保证。

《决定》指出，深入推进军队政治整训，对推动政治建军走深走实具有重要意义，必须作为严肃而重大的政治任务，以坚定决心和务实作风一抓到底，融入斗争、备战、建设实践一体推进，增强针对性精准度，确保步步深入、取得实效。