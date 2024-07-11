香港会财局：针对普华永道三项指控证据不足

在对涉普华永道举报信调查近三个月后，香港会计及财务汇报局表示，目前证据不足以支持三项有关普华永道质量管理系统的指控。有关对中国恒大集团审计质素的指控，调查仍在进行中。

今年4月，一封题为“是谁把普华永道带入恒大这个火坑”的举报信在网络上流传。信中就普华永道的质量管理系统，及对恒大进行审计的质素潜在缺失表达严重担忧。普华永道当时回应称，该匿名信含有有关普华永道及部分合伙人的不实信息，将对此事进行深入调查。香港会财局随后说，鉴于有关指控的严重性，当局有责任展开调查。

会财局星期三（7月10日）在官网发表声明称，在审查过程中所收集的证据，不足以支持三项有关罗兵咸永道质量管理系统的指控，包括：未能建立及维持有效的质量监控制度，以确保审计质素以及遵守专业准则和适用的法律及法规要求；向中国恒大集团提供审计及其他专业服务时，未能遵守有关客户承接及维持客户关系的专业准则；未能分配适当人员负责会计师事务所质量管理系统的关键职位，有可能损害事务所的监控职能。

声明还称，对中国恒大集团审计质素的指控，会财局正就普华永道的相关审计进行独立调查，相关调查仍在进行中。

卷入恒大地产财务造假风波后，普华永道在中国大量流失企业客户，收入前景受到冲击。普华永道昨日还传出在中国大规模裁员的消息。