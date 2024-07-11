台军侦测66架次大陆军机出海活动 写今年新高

中国大陆山东号航空母舰将在菲律宾外海举行海空联训之际，台湾国防部星期四（7月11日）公布侦测到66架次大陆军机出海活动，从台湾防空识别区北部、西南和东南空域三面包围台湾，写今年新高。

台湾国防部官网星期四通报，从星期三早6时至星期四早6时，共侦获66架次大陆军机和七艘次大陆军舰出海活动，其中56架次军机飞越台海中线，进入台湾防空识别区北部、西南、东南空域。

台湾国防部公布的活动示意图显示，56架次飞越台海中线的大陆军机距离基隆最近72海里（133公里）、鹅銮鼻33海里，其中有22架次军机飞入东南空域的24海里应变区。

台湾国防部说，台军运用任务机、舰及岸置导弹系统严密监控与应处。

台湾军方星期三（10日）侦测到大陆海军山东号航空母舰编队现身菲律宾北部附近海域，穿越巴林塘海峡前往西太平洋，同时有37架次大陆军机出海活动，经台湾防空识别区南部及东南空域赴西太平洋，配合山东舰执行海空联训。

台湾《中国时报》报道称，山东舰在菲律宾外海举行海空联训的时程，应会与台军汉光40号实兵演练重叠。汉光演习将于7月22日至26日举行。

台湾成功大学政治学系教授王宏仁此前接受《联合早报》采访时分析，山东号航母取道更靠近菲律宾的巴林塘海峡，是一石二鸟之计，在威慑菲律宾的同时，也有针对台湾之意。

据日本防卫省统合幕僚监部星期二（9日）消息，在冲绳县宫古岛东南约520公里的太平洋上，确认发现包括山东号航母在内的四艘中国军舰，并多次起降舰载机和直升机。