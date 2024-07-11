中国驻欧盟使团：北约峰会宣言涉华内容充满挑衅谎言

北约峰会宣言指中国成为俄乌战争的“决定性支持者”，中国驻欧盟使团表达强烈不满，称宣言涉华内容充满挑衅、谎言、煽动和抹黑。

北约领导人定于星期四（7月11日）发表的宣言将指责北京在协助莫斯科进攻乌克兰方面发挥了关键作用，呼吁中国立即停止为俄罗斯提供战争物资与政治支持。宣言还指中国是俄乌战争的“决定性支持者”，对跨大西洋安全造成系统性挑战。

中国驻欧盟使团发言人星期四回应称，北约华盛顿峰会宣言通篇充斥冷战思维和好战言论，涉华内容充满挑衅、谎言、煽动和抹黑，中方对此强烈不满并坚决反对，已向北约方面提出严正交涉。

发言人重申，中国不是乌克兰危机的制造者，并称中方在乌克兰问题的核心立场就是劝和促谈、政治解决。中国从未向冲突中的任何一方提供致命性武器，一向严格管控军民两用物项，包括民用无人机出口。中俄之间的正常贸易往来不针对第三方，也不应受外部干扰和胁迫。

发言人还说，北约应反思自己的所作所为，拿出实际行动推动局势缓和，解决问题，而不是甩锅推责、嫁祸于人，并敦促北约恪守北大西洋区域防御性组织定位，“不要做亚太地区和平稳定的搅局者，不要沦为某些大国的维霸工具”。

发言人最后强调，要求北约立即纠正对华错误认知，摒弃冷战思维和零和博弈，停止鼓噪所谓中国威胁，停止煽动对立对抗，多为世界和平稳定做点实事。

今年是北约成立的75周年，北约领导人在峰会期间重点讨论了对乌克兰的支持。