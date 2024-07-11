港立法会通过法案删改殖民色彩表述

香港立法会大会通过法案，同意删除或修改当地法律文件中“女皇陛下”“总督”等有殖民色彩的文字和表述。

综合香港《明报》《星岛日报》报道，香港立法会大会星期三（7月10日）通过《2024年成文法（杂项规定）条例草案》，同意针对一些不切合香港特区宪制地位的表述作出适应化修改，同时废除多项过时条文，包括已废除的国际公约、香港邮政已停止的服务等。

草案提出的修改包括：以“中央或香港特别行政区政府根据《基本法》和其他法律的规定”取代“女皇陛下、其世袭继承人或继位人”，以“行政长官”取代“总督”，以“香港”取代“殖民地”，以“立法会”取代“立法局”等。

草案也将《商船（最少乘客空间）规例》中“香港、中国沿岸、台湾”的字句，以“内地”取代“中国”，旨在避免隐含主权方面的意义。

香港署理律政司长张国钧说，草案就不同法例提出技术性和无争议的轻微修订，并就多条法例作适应化修改，废除多条过时条文及提述，旨在优化香港法例。他说，港府将持续作出法律适应化修改及更新法例。

草案委员会主席梁美芬称，香港法律文件经常看到与殖民地息息相关的字眼，如女皇陛下、皇室、忠于英国政府、效忠等，这些用语如同洗脑，让年轻人误解香港还有许多方面未回归祖国，甚至对“一国两制”产生误解。

她称，2019年“有人提出‘港独’，有些人拿着米字旗，又说自己还是效忠英皇”，正是经常接触这些法例用语，受潜移默化影响。

梁美芬说，此次修订只是开始，希望律政司和政府各部门快马加鞭，让法律用语在不同条文中符合《基本法》和《中国宪法》，期望各局就整体法律提供修订次数。