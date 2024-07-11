中国发报告批驳南中国海仲裁案裁决

中国研究机构和团体星期四（7月11日）发表报告批驳南中国海仲裁案裁决，强调中国政府不会承认仲裁庭作出的裁决。

据中国央视新闻报道，由华阳海洋研究中心、中国南海研究院和中国国际法学会联合撰写的《南海仲裁案裁决再批驳》报告指，南中国海仲裁案裁决出台距今已有八年，非但不可能为南中国海领土主权与海洋划界争议提供解决方案，反而使本已错综复杂的南中国海问题更加难解，冲击《联合国海洋法公约》的整体性、平衡性、严肃性，动摇缔约国对公约争端解决机制在实践中能否得到正确使用的信心。

报道称，近年来个别域内外国家仍将非法无效的南中国海仲裁案裁决奉为圭臬，反映了个别域内国家试图坐实裁决、强化单方面主张的战略误判，也反映了一些域外力量搅动南中国海局势、挑拨中国与亚细安国家关系的险恶用心。

据报道，这份报告重申了中国对于仲裁案以及仲裁裁决的立场：对于菲律宾滥用《联合国海洋法公约》争端解决机制、无视中国坚持通过谈判和协商方式管控分歧解决争端的一贯立场而单方面提起仲裁，中国政府坚持“不参与、不接受”；中国政府不会承认仲裁庭作出的非法裁决，也不会接受任何基于该裁决的主张和行动。

报道称，这份报告旨在揭示这一裁决对国际法治和海洋秩序所造成的不可逆的严重危害，并提出推动有关当事国重回“以谈判磋商解决争议、以海上合作淡化分歧、以规则建设管控危机”的轨道上来。

时任菲律宾总统阿基诺2013年入禀荷兰海牙国际仲裁庭，挑战中国对南中国海的权益主张。国际仲裁庭2016年做出有利于菲方的裁决。