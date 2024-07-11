日媒：日本驱逐舰上周驶入中国领海 未事先通知

日本外交消息人士透露，日本海上自卫队一艘驱逐舰上周在没有通知中国的情况下，驶入浙江省附近的中国领海。

日本共同社星期四（7月11日）引述消息人士报道，日本海上自卫队凉月号驱逐舰7月4日曾驶入中国浙江省附近的领海，当时中国舰艇在该海域进行导弹演习，凉月舰据称正进行警戒监视。

在凉月舰驶入中国领海前，浙江海事局7月2日已宣布3日起连三天在邻近海域执行军事任务，禁止船只驶入。

报道称，凉月舰在驶入距离浙江海岸12海里（22公里）的海域时，被中国船只要求离开。但凉月舰不顾警告加速，并航行了约20分钟才离开。

日本消息人士称，日本海上自卫队过去曾监视中国海军部署在东海的辽宁舰的活动，但负责监视中国船只的日本驱逐舰通常会远离浙江附近的领海范围。

这名人士称，日本护卫舰驶入中国领海的举措相当罕见，日本防卫省已对凉月舰舰长展开调查。

据日方消息人士说，一名日本官员在中日非正式会谈中指出，日本船只驶入中国领海可能是一个“程序错误”。

报道说，《联合国海洋法公约》允许船舶在不危害沿岸国的安全下通过领海，即“无害通过权”。日本方面认为，凉月舰驶入中国领海行使的是无害通过权，并不违法。

但报道引述一名中国安全人士说，基于日本船员的技术水平，他怀疑凉月舰并非“错误”地进入中国领海。

报道引述的中方外交人士也称，日本海上自卫队船只进入中国水域，必须事先获得中国的许可。这名人士还说，北京正搜集和分析相关情报，不排除凉月舰进入中国领海是蓄意挑衅的可能性。