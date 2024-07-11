崔天凯：迷信美国非客观认识 一蹶不振看法也不符实际

中国前驻美国大使崔天凯强调，迷信美国，盲目崇拜不是客观认识，并说认为美国一蹶不振没落下去也不符合实际。

崔天凯星期天（7月7日）出席上海科技大学2024届毕业典礼暨学位授予仪式，并发表主旨演讲。

根据上科大官网提供的演讲稿，崔天凯说，上世纪80年代，美国是很有自信的。到了90年代，冷战结束，美国成了唯一超级大国，可以说是志得意满。后来事情起了变化。

崔天凯接着说：“美国在世界上策动了好几起局部战争，导演了若干场‘颜色革命’，搞乱了许多地方。美国主导的金融资本引爆了全球的金融危机。世人包括很多中国人逐渐发现，美国的战略重点是它的全球霸权，并不是全人类特别是发展中国家人民的福祉；所谓‘美国治下的和平’未必有利于世界的和平稳定与发展繁荣。”

他认为，“现代化不等于西化和美国化，它们的套路不可能导航到我们的目标，它们堂而皇之的一些说教在实践中往往是双重标准。”

崔天凯呼吁毕业生学会用科学的世界观和方法论认识世界、认识自己，并说：“刚才我们谈到如何认识美国的问题，列举了美国的一些消极面，当然都是事实。迷信美国，盲目崇拜，显然不是科学的、客观的认识。”

崔天凯也强调，如果认为美国从此将一蹶不振地没落下去，也是一种片面和绝对化的认识，同样不符合实际、不符合客观规律。

他认为，美国确实有很多问题、很大问题，但是它的军事实力、金融实力、科技创新能力、文化影响力依然在世界上领先，依然保持优势。美国的发展演变是经济、政治、文化、人口、自然条件等各种因素形成合力的结果，其进程往往是螺旋型的。

崔天凯说：“我们对它的认识应该是全面立体的、发展变化的、一分为二的，而不能是简单化、绝对化甚至是一厢情愿的。错误认知别人，结果往往误导自己。这是我们需要警惕的。”

上海科技大学校长封东来在仪式上致辞时告诉毕业生：“你们唯有志存高远，才能更有勇气和定力面对百年变局中的‘小院高墙’甚至‘脱钩断链’的打压和封锁，经得住风高浪急甚至惊涛骇浪的考验，在激烈的国际竞争中把握主动、赢得未来。”