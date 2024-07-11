国民党三地方首长齐声援 反对罢免基隆市长谢国梁

台湾在野的国民党籍基隆市长谢国梁深陷罢免风波，国民党籍台北市长蒋万安、新北市长侯友宜、桃园市长张善政出面声援，呼吁反对罢免谢国梁。

综合台湾《中国时报》和Now新闻报道，蒋万安、侯友宜、张善政和谢国梁四位国民党籍县市首长星期四（7月11日）早上共同出席推广搭乘绿运输合体宣传活动。

对于合体出席这场活动，是否旨在展现对谢国梁的支持，蒋万安说，谢国梁在基隆市推动的建设，大家有目共睹，所以如果是为了罢免而罢免，这种操作会伤害台湾民主。

侯友宜则表示，基北北桃是共同生活圈，这几年不仅在减碳上通力合作，也为推动交通路网、经济产业并肩作战，谢国梁的基隆市政做得非常好，大家有目共睹，相信人民会有很清楚的判断。

张善政也称，谢国梁在担任基隆市长任内的所做所为，都是在捍卫基隆市民的权益，大家都非常支持他。

针对其他三位首长的力挺，谢国梁说：“我们基北北桃是一体的，大家未来会共同做出更好的市政，那我在这边也非常感谢三位市长对我们基隆的关心”。

今年2月，基隆公民组织成立“山海公民拆梁行动”，号召要罢免谢国梁，指责谢国梁上任基隆市长后许多政见跳票，施政满意度垫底。

针对谢国梁的罢免提议书于3月8日发动，4月8日送中选会通过，目前第二阶段罢免连署已达标，最快9月就会举行罢免案投票。