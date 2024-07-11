中国双曲线一号遥八民营商业火箭发射失败

中国民营商业航天企业研制的双曲线一号遥八民营商业运载火箭星期四（7月11日）发射失利。

据新华社报道，7月11日7时40分，双曲线一号遥八民营商业运载火箭在中国酒泉卫星发射中心点火升空，火箭飞行异常，飞行试验任务失利。具体原因正在进一步分析排查。

研制双曲线一号的北京星际荣耀空间科技股份有限公司，星期四中午在微信公众号发布《关于双曲线一号遥八运载火箭飞行试验任务情况的说明》，指火箭一、二、三级飞行正常，四级工作异常，发射任务失利。具体原因将于详细调查和审议后第一时间公布。

星际荣耀也就发射任务失败致歉，并强调已迅速行动，以严谨、审慎态度启动归零工作，确保全面、深入地剖析、解决问题。

据新华社此前报道，双曲线一号运载火箭是中国首个由民营企业成功实施入轨发射的运载火箭。

双曲线一号火箭已进行七次发射，这是第四次遭遇失败。上一次发射是在去年的12月，为首次连续成功发射。《科技日报》当时报道称，双曲线一号火箭连续实现高精度入轨发射，说明该火箭总体方案设计合理、产品质量稳定可靠，总装和测试团队成熟，具备持续、快速、可靠的商业化交付能力。

星际荣耀空间科技本月早些时候发文称，除了双曲线一号，目前双曲线二号验证火箭已完成中国首次开展的液体火箭全尺寸一子级垂直起降（VTVL）与重复使用飞行试验。面向大型星座组网、低轨货运、空间站建设与运营、深空探测、太空旅游等高端太空产业需求的双曲线三号中大型可重复使用运载火箭已进入提速研制阶段，计划在2025年实现首飞及重复使用。