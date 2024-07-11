中国外交部驻港公署吁美停止插手香港事务和政治表演

针对美国白宫宣布再次延长针对香港局势的国家紧急状态，中国外交部驻港公署发言人表示强烈不满和坚决反对，批评美国“被迫害妄想症”愈发严重。

驻港公署发言人星期四（7月11日）通过官网表态说，美国泛化国家安全概念，称香港局势对其国家安全、外交政策和经济构成威胁，“被迫害妄想症”愈发严重。美国持续以国内法为依据对香港进行无理单边制裁，暴露出其色厉内荏本质，其“以港遏华”险恶图谋注定徒劳无功，其唯恐天下不乱霸权行径为世人不齿。

发言人称，随着香港国安法和《维护国家安全条例》制定实施，香港进入了拼经济、谋发展的新阶段，将更好发挥国际金融、贸易、航运中心地位，为世界提供更安全、更自由、更开放、更可预期的营商环境。

发言人还奉劝美方恪守国际法与国际关系基本准则，“停止插手香港事务，停止自取其辱的政治表演，我们正告美方，被迫害妄想症可以休矣！”

白宫当地时间星期三（10日）在官网发布的通知中称，美国总统拜登延长了香港的“紧急状态”，并称“香港的局势，包括中华人民共和国最近采取的从根本上破坏香港自治的行动，继续对美国的国家安全、外交政策和经济构成威胁”。

据《南华早报》报道，美国针对香港的国家紧急状态已经是第四次延长。最初的行政命令是由前总统特朗普在2020年发布的，以因应香港国安法的实施。紧急状态下，香港不再享受特殊经济待遇，美国也不能向香港出口敏感技术。