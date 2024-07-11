中国据报要求地方农村银行降低债券持有风险

中国金融监管机构据报要求一些地方银行缩短债券持有的平均期限，以降低银行的债券投资风险。

彭博社星期四（7月11日）引述知情人士透露，中国国家金融监督管理总局地方分支机构在进行每月例行检查时，要求部分农村商业银行缩短债券投资的平均期限，并对这些银行的债券投资状况进行调查。

知情人士说，这一要求是中国央行提出类似要求后做出的。

据中国《证券时报》报道，中国央行上星期六（7月6日）宣布，央行已与几家主要金融机构签订债券借入协议，已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元人民币。

中国央行表明，将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。

分析认为，央行“借券卖出”主要是为了防范长债收益率过低风险，并引导国债收益率曲线保持正常向上倾斜。

报道称，由于对经济前景的悲观，加上国内缺乏其他替代的投资产品，促使中国投资者大批涌入国债市场，推动债券价格飙升、收益率下滑。

今年4月以来，中国央行多次公开发声提示债券投资风险，尝试阻止年初以来国债收益率快速下行的趋势。但6月以来，长期、超长期国债收益率仍呈现震荡走低态势。

截至星期四，10年期国债收益率水平约2.27%、30年期收益率2.52%。

报道称，国债收益率暴跌已成为政策制定者担忧的一个因素，他们担心市场可能形成泡沫，如果未来收益率大幅反弹，投资者将蒙受损失。

澳新银行大中华区高级中国策略师邢兆鹏认为，上述要求旨在冷却最近对长期债券收益率将继续下滑的猜测。他认为，中国10年期国债收益率的下限为2.25%。

据《21世纪经济报道》4月报道，中国华东某省央行地方分行对部分农商行进行窗口指导，要求农商行聚焦主业，压降杠杆的同时，降低债券久期。此外，今年3月央行专门调研农商行参与债市情况的市场消息属实。