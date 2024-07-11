重庆垫江强降雨已致六人遇难

中国重庆市26个区县出现暴雨，全市15条河流出现超警戒水位洪水，其中在垫江县，目前官方通报已有六人遇难。

央视新闻星期四（7月11日）报道，据重庆市垫江县防汛救灾指挥部消息，受强降雨影响，截至11日13点50分，垫江县有四人因强降雨导致的地质灾害死亡，两人溺水死亡。

另据新华社报道，重庆市水文监测总站监测，星期三（10日）8时至11日8时，重庆巴南、渝北、北碚、潼南、合川、大足等26个区县出现暴雨，长寿、丰都等五个区县出现特大暴雨。

7月10日22时至11日7时，垫江县普降暴雨到大暴雨，局地特大暴雨。此次强降雨导致澄溪镇、裴兴镇等14个乡镇、6985人受灾，房屋倒塌五间。其中杠家镇龙泉村一山体滑坡冲毁房屋基脚导致房屋垮塌，三人失联；黄沙镇永进社区一房屋边坡垮塌，致一人死亡。

重庆《华龙网》报道，据气象部门预测，预计星期四白天到夜间，重庆市中部及东北部地区仍有大到暴雨。当局已要求相关区县紧急撤离地质灾害高易发区、高和极高风险区居住的群众。

中国水利部星期四称，7月8日以来，长江流域主雨区已由长江中下游转移至长江上游。据星期三的水文气象预报，未来十天，四川、重庆及三峡库区等地持续强降雨，岷江、嘉陵江等支流将发生多轮涨水过程。三峡在星期三迎来今年首次开闸泄洪。