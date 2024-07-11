台参谋总长：夜间训练是今年汉光演习重点

台湾参谋总长梅家树说，今年的汉光演习强调应对连续性状况，夜间训练更是演习的核心。

据台湾国防部军闻社报道，梅家树星期四（7月11日）前往海军苏澳军舰（舷号1802），在精神战力专案教育课程中与官兵近距离讨论、交流，解答官兵代表对汉光演习的各项问题，并针对思维与决策过程进行分析，希望三军将士都能勇于面对调整与改变，强化实战能力。

梅家树说，今年汉光演习取消展示科目，希望以更务实的方式，让官兵贴近实战状况进行训练，采取连续性状况设计方式诱导官兵，增进各部队的联动性，强化台军整体战力。

梅家树表示，今年汉光演习强调应对连续性状况，尤其夜间训练绝对是今年训练的核心。过去考量安全风险，会简化部分夜战演练方式，但实际作战不分白天或晚上，台军必须做好安全规划，也依照敌人可能行动做到实时要求，唯有如此才能知道部队的能力与限制，凭借经验修改训练计划，这是实兵操演的价值。

梅家树强调，实战化训练是这次汉光演习的重要目标，各部队要努力做到最大化、实时及实地等三方面，要让官兵了解，防卫作战是持续行动、非单一项目，避免形式化演练。同时在贴近实战训练中，也特别要求不同单位在执行共同工作时，如何做好最佳协调管制，订定支援、被支援作为，这是台军联合作战的根本。

梅家树指出，台湾是守势防卫作战，台军有两个非常重要的守势作战优点，第一是先处战地，第二是熟悉地形地物，所以应该发挥所长、扎实实地演练。