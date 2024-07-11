香港旅发局即日向过夜旅客赠送50万份优惠券

香港旅游发展局将从即日起，向访港过夜旅客赠送50万份优惠券，总值逾1亿港元（约1727万新元）。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港旅发局正展开全新夏日推广活动“香港·乐在当夏”，将从星期四（7月11日）起向所有访港过夜旅客送出50万份“夏日三重礼”，每份包含交通观光、零售和餐饮三款优惠券各一张，提供不同的消费折扣优惠，每份价值最高可逾500港元。

交通观光券包括港铁机场快线单程票和港铁游客全日通买一送一优惠，餐饮和零售优惠券，均是消费满200港元即减100港元。

旅客可在参与活动的超过200家香港酒店办理入住时，或到旅发局指定专柜免费领取，每名访港过夜旅客限取一份。旅发局表示，希望吸引更多年轻人和家庭旅客赴港旅游。

旅发局说，他们也将与中国大陆智能手机品牌小米公司合作，在小米智能电视和手机专区等展示“香港·乐在当夏”宣传广告，预计可触及中国大陆超过1亿受众。

旅发局也将新增的10个个人游城市和八个五小时高铁圈城市列为重点宣传对象，通过展现香港的文旅魅力，吸引更多首次访港旅客。同时在上海等较热门的大陆自由行市场的繁华街区的观光车车身上，添置展示香港的夏日主题装饰，扩大宣传效果。