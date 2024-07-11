自动驾驶网约车低价抢市？据报武汉有出租司机开始退车

百度旗下自动驾驶网约车“萝卜快跑”被指在武汉低价抢占市场，引起舆论关注。武汉出租车业者据报指控自动驾驶网约车“抢夺底层人的饭碗”，有司机开始退车。

财联社星期三（7月10日）报道，一则名为《巡游出租车已到死亡边缘》的文件近期在网络流传，落款单位为武汉市建设汽车客运有限公司。文件称：“近段时间无人驾驶网约车盛行，科技垄断资源，抢夺底层人的饭碗，许多巡游出租车养家糊口困难，被逼退出这个行业。”

报道引述多位武汉司机指，“萝卜快跑”十公里的路程只需要花‎七八‎块人民币（约1.3至1.5新元），出租车和网约车近期的日订单量和流水都有减少，退车的出租车司机数量开始变多。

有出租车司机称所在公司估计已有10%至15%的司机申请退车，退车要提前三个月申请，因此后续完成退车的人数会更多。

另据《中国新闻周刊》星期三报道，针对“萝卜快跑抢了出租车和网约车司机饭碗”的说法，武汉市交通运输局相关负责人表示：“武汉市（出租）汽车行业比较稳定，网上谣言比较多。”据其介绍，“萝卜快跑”已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车，不是网传的1000辆。

中共武汉市委机关报《长江日报》今年6月报道称，武汉是“全球最大的自动驾驶出行服务区”，自动驾驶早已成为武汉市民日常出行的重要方式。截至2023年底，武汉全市累计开放测试道路里程已突破3378.73公里，辐射面积约3000平方公里，触达人口超770万，开放里程和开放区域数量是全中国第一。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进日前发文称，出租车和网约车是非常庞大的就业池，如果今后无人驾驶规模扩大，就会导致失业，对就业市场形成新压力。政府应尽早研究对策，既支持科技进步，又保护就业。