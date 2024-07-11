村民常年不在家仍交水费 江西抚州官方责成水厂停止违规行为

针对有报道指当地村民长期不在家却仍交水费，中国江西省抚州市官方通报，已责成涉事水厂停止违规行为。

抚州市临川区融媒体中心微信公众号“临川发布”消息，抚州市临川区市场监督管理局星期三（7月10日）通报，当天有媒体报道“村民常年不在家，仍每年交水费96元（人民币，下同，约17.8新元）”，引发社会关注。

经初步核查，报道所指的水厂为罗针新建水厂，存在每月多收两吨基本水量水费的情况。抚州市临川区市监管局目前已责成罗针新建水厂立即停止违规收费的行为，下一步将对违规收费户数和金额进行核实，并根据结果依法依规严肃处理，切实维护好群众合法利益。

据纵览新闻此前报道，有网民在“问政江西”网络问政平台反映，江西抚州市临川区罗针镇居民即使长期不在家，一吨水没用，也需缴纳“最低消费”96元。

该网民称，罗针镇的自来水公司要求每户每年最低消费60吨，每吨1.6元，共计96元，一吨水不用也要交费，超过另外加算。他认为这笔费用很不合理，罗针镇大多数人在外务工，逢年过节才回家，用水日子不多，根本用不了60吨水。

临川区政府网站公开信息显示，承担罗针镇自来水业务的是抚州市临川区罗针镇新建自来水厂（简称“罗针水厂”），是个人独资企业，主要担负罗针镇18个行政村一个居委会，165个村民小组，约4.8万人的居民生活用水。

罗针镇政府调查后回复上述网民称，罗针新建自来水厂每年收取最低消费96元一事属实。根据抚州市临川区发展和改革委员会下发的《关于制定临川区农村自来水价格的通知》确定临川区农村自来水价实行两部制。

根据通知，用水单价最高限价每吨2.0元，基本水量不超过每月三吨，超过三吨按实际用水量收费。罗针新建水厂为保证运营，最低用水收费标准为每户96元。因自来水厂定价管理不在镇政府职权范围内，建议诉求人可以向临川区水利局和临川区市场监督管理局进行反馈咨询。