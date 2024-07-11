台宪法法庭审理立院改革修法 蓝营质疑大法官已心有定见

台湾宪法法庭就立法院职权修法暂时处分案召开准备程序庭，国民党质疑大法官已心有定见，开庭只是过场。民进党则强调大法官立场中立，没有倾向任何党派。

综合台湾《中国时报》和中央广播电台报道，台湾立法院职权修法6月26日生效后，民进党立法院党团、行政院及总统赖清德、监察院先后声请释宪及暂时处分，即暂停、冻结法律。

宪法法庭星期三（7月10日）召开准备程序庭，针对暂时处分的必要性及范围，听取各声请人和立法院代表陈述意见，准备庭历时三个小时。

国民党立法院党团书记长洪孟楷星期四（7月11日）在记者会上称，大法官在准备程序庭中向立法院代表提问的问题，都让外界觉得大法官已心有定见，“准备程序庭根本就是过场”。

他还抗议司法院从发文给立法院要求派出诉讼代理人，到准备程序庭开庭只有短短三天，根本司法不中立。他强调，宪法法庭捍卫的是“中华民国宪法”，不是任何人的宪法法庭。

国民党立委翁晓玲则说，在准备程序庭上，台湾总统府、行政院、监察院和民进党立法院党团共派出12名代表，立法院则只有六名代表，这是一场不对等的诉讼辩论。

民进党立法院党团书记长庄瑞雄则在记者会上回应称，大法官非常中立，且没有倾向任何党派。他批评国民党不要自己临讼讲不出话，就理由一大堆，这并不足取。

他称，其实暂时处分不一定要开庭，大法官基于涉及宪政机关的争议，为求慎重，召开准备程序庭，怎么会是突袭。

民进党立委蔡易余也称，宪法法庭给予正反方相同的时间，这与声请人、代理人的人数无关。

此外，资深媒体人、前中广董事长赵少康星期四也在脸书发文说，大法官的心证明显早就已经形成，就是要护航民进党和赖清德。当前15位大法官全都是前总统蔡英文提名任命，“以民进党意志为意志，真是太荒唐”。

宪法法庭预计将在8月6日针对相关修法的立法程序有无明显重大瑕疵、相关修正条文是否违宪等进行言词辩论。