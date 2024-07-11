德国据报将移除华为5G部件 中国外交部：经贸科技问题政治化

德国据报将在2029年底前移除其网络中中国科技公司的部件，中国外交部指这是将经贸科技问题政治化，呼吁德国理性决策，独立作出符合自身利益和国际规则的决定。

路透社星期三（7月10日）引述知情人士称，德国政府和移动电话运营商已原则上同意，在未来五年内逐步将中国科技公司的组件排除在德国5G网络之外。

消息人士称，根据出于安全考虑的初步协议，运营商将首先在2026年将华为和中兴等公司制造的技术从德国5G数据中心核心网络中移除，但最终协议尚未签署。在第二阶段，到2029年，华为和中兴等中国制造商的天线、输电线路和塔架部件也将被完全排除在外。

在被要求置评时，德国内政部称，政府与移动运营商的谈判仍在进行中。德国内政部发言人说：“政府正在根据国家安全战略和中国战略采取行动，以减少可能的安全风险和依赖。”

中国外交部发言人林剑星期四（11日）在例行记者会上对此回应说，华为等中国通讯企业在欧洲运营了多年，为欧洲建设了高质量的通信基础设施，创造了大量的就业和税收，没有任何证据表明其危害欧洲国家的国家安全。将经贸科技问题政治化，只会破坏正常的技术交流合作，不符合任何一方的利益。

林剑强调，希望德方尊重事实、理性决策，独立作出符合自身利益和国际规则的决定，为包括中国在内的各国企业提供公平、透明、开放、非歧视的市场环境。