中国外交部批北约峰会宣言涉华内容充满偏见挑衅

中国外交部批评北约的《华盛顿峰会宣言》涉华内容充满偏见、抹黑和挑衅。

路透社星期三（7月10日）引述宣言草稿内容报道，北约将在俄乌战争课题上，呼吁中国停止向俄罗斯提供支持，并指中国已成为俄罗斯在俄乌战争中的决定性支持者（decisive enabler），中国也持续对欧洲与安全带来系统性挑战。

中国外交部发言人林剑星期四（11日）在例行记者会上说，《华盛顿峰会宣言》渲染亚太地区紧张局势，充斥冷战思维和好战言论，涉华内容充满了偏见、抹黑和挑衅。中国对此强烈不满、坚决反对，已向北约方面提出严正交涉。

林剑指北约在乌克兰问题上鼓吹“中国责任”毫无道理，用心险恶。北约在没有任何证据的情况下持续散布美国捏造的虚假信息，公然抹黑中国，挑拨中欧关系，破坏中欧合作。

林剑说，北约将手伸向亚太，与中国周边国家和美国盟友强化军事安全联系，配合美国实施印太战略，所作所为损害中国利益，破坏亚太地区和平稳定。

他也说，中国敦促北约摒弃冷战思维、阵营对抗、零和博弈的过时理念，停止干涉中国内政、抹黑中国形象、干扰中欧关系，不要在搞乱欧洲之后，又来搞乱亚太。中国将坚定维护自身主权、安全、发展利益，以自身发展和对外合作为世界和平稳定注入更多稳定性和正能量。