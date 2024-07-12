王毅与荷外长通话：中国绝不接受北约峰会对华无端指责

中共政治局委员、中国外交部长王毅星期四（7月11日）与荷兰新任外长费尔德坎普通电话时，批评北约峰会对中国进行无端指责，并说中国对此绝不接受，也相信荷兰会推动欧方客观理性看待中国。

中国外交部在官网公布，王毅告诉费尔德坎普（Caspar Veldkamp），中国重视中荷关系，愿同荷兰新一届政府建立紧密联系，开展全方位对话，增进相互理解。

王毅说，中国支持欧洲一体化进程，支持欧盟发展壮大，坚持战略自主。相信荷兰会推动欧方客观理性看待中国，为中欧关系保持健康稳定发展发挥建设性作用。荷兰以贸易立国，一贯支持自由贸易，中国愿同荷兰加强合作，共同维护全球产供链稳定。

王毅也批评刚刚举行的北约华盛顿峰会对中国进行无端指责，并说中国对此绝不接受。中国同北约国家政治制度、价值理念不同，但这不应成为北约煽动同中国对抗的理由。

他强调，正确之道是加强对话，增进了解，建立基本互信，避免战略误判。北约应安守本分，不插手亚太事务、不干涉中国内政、不挑战中国正当权益。中国愿在平等基础上同北约保持接触，在相互尊重基础上开展交流。

在华盛顿召开峰会的北约领导人发布联合宣言表明，深切关注中国与俄罗斯日益加深的双边关系，并指责北京在协助莫斯科入侵乌克兰方面发挥关键作用。中国对此强烈不满，向北约提出严正交涉。