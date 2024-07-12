“风投女王”徐新辟谣：从未离开一级市场

针对近日一则“今日资本已经裁撤一级市场团队”的传闻，今日资本创始人、有“风投女王”之称的徐新亲自辟谣，称从未关闭香港和上海办公室。

根据澎湃新闻报道，知情人士消息，徐新星期三（7月10日）在其个人微信朋友圈辟谣并发布一则声明称，今日资本从未撤离一级市场，并在今年5月，今日资本还领投了SandAI的早期融资。

声明说，注意到某自媒体账号于2024年7月9日发布了一篇《有人发帖说，风投女王撤销一级团队了》的文章。该文章发出后，因为其中的不实与夸大表述，引发舆论的较大关注。为此，今日资本严正声明：该文章内容毫无根据，诸多描述与事实不符。

声明说，作为中国国内非常活跃的股权投资人，在过往几年中一直持续深耕一级市场。2023年5月，今日资本作为月之暗面的首轮投资者完成了对其首次投资；2024年7月，今日资本又完成了第二次对月之暗面的加仓投资；2024年5月，今日资本还领投了SandAI的早期融资。“今日资本在过往两年也追加投资了若干既有项目。”今日资本强调其始终保持对一级市场的关注，并持有积极观点与态度。

声明还说，今日资本作为一只常青基金，募集资金早就已经完成，从来没有出现LP（注：有限合伙人）晚出资或不出资的情况。作为市场上老牌的投资机构，今日资本一直致力于不断组织迭代以适应市场和行业发展的需要，同时根据业务变化进行人员的正常调整。

此外，今日资本从成立之初，就在香港和上海设有办公室。从成立开始到现在，香港和上海两地办公室始终存续，不曾有过任何变化，也从来没有关闭任一办公室的情况。

声明最后强调：“对于该自媒体账号在报道中以‘听说、有人说’等捕风捉影的表达方式，对今日资本进行不当、不实、误导性报道，对各类信息主观拼凑，不仅对今日资本以及徐新女士本人造成干扰，也对众多关注中国资本市场和经济发展的相关人士造成干扰。”声明要求该自媒体账号以事实为依据，立即删除前述文章，及时停止传播不实信息，同时，也将采取必要的方式维护企业合法权益与正当要求。

官网资料显示，今日资本是一家专注于中国市场的国际性投资基金。目前，今日资本独立管理着约30亿美元（约40亿2700万新元）的基金，主要来自多家海外著名投资机构。

有“风投女王”之称的徐新，投资了一系列知名企业，包括京东、美团、唯品会、携程、叮咚买菜、三只松鼠、知乎、蔚来等。徐新多年来专注零售、消费、互联网等行业，公开投资事件达上百起。