长江发生今年第二号洪水，中国水利部称将密切监视汛情发展变化。

据中国水利部网站消息，受长江上游来水及库区降雨影响，三峡水库星期四（7月11日）18时入库流量达5万立方米每秒，水位涨至161.10米。依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“长江2024年第2号洪水”。

中国国家防总副总指挥、水利部部长李国英要求，加强水工程科学调度，充分发挥水库群拦洪削峰错峰作用，确保防洪安全。当天，水利部组织防汛会商，分析研判雨情水情和防御形势，安排部署长江洪水防御工作。

中国水利部称，将继续密切监视长江流域汛情发展变化，加强会商研判，及时发布预警，科学调度水工程，强化抢险技术支撑。

另据“长江水利”微信公号，7月10日上午、11日上午和11日晚，长江防总秘书长、长江委副主任吴道喜三次主持滚动会商，提出滚动优化三峡等控制性水库调度，部署应对洪水。

会商研判，三峡水库7月16日前后还将迎来新一轮入库洪水过程，后期汛情发展具有较强不确定性，当前三峡水库库水位已拦洪运用至历史同期最高水位，三峡加大下泄后莲花塘附近水位将缓涨，各方面风险正在增加，后续调度决策难度大。

会商强调，各有关部门和单位要树牢底线思维、极限思维，统筹上下游防洪保安需要，认真做好洪水防御各项工作。