德国将从5G核心网络移除华为和中兴关键组件

德国政府同意以国家安全为由，在2026年底前从其5G核心网络移除华为和中兴通讯的关键组件。

综合彭博社和路透社报道，德国内政部长费瑟星期四（7月11日）在一份协议中宣布，德国电信企业必须在2029年底前，从5G和交通网络将华为和中兴通讯的全部组件移除。

费瑟当天在柏林对记者说：“我们已跟德国电信公司达成明确且严格的协议”，并称此协议为欧洲最大经济体德国提供数字安全的关键保障。

此前，德国内政部与德国电信股份公司、沃达丰和西班牙电信德国子公司磋商后达成上述协议，旨在保护德国的关键基础设施，免受中国所构成的潜在安全风险。

费瑟说，柏林已通知北京有关上述协议，而她不认为中方将就采取任何反制措施。

中国驻德国大使馆对此回应时，批评欧方以莫须有的潜在安全风险对他国企业搞歧视性做法。

据中国驻德国使馆官网消息，发言人说，中方对德国内政部7月11日发布消息以莫须有的潜在安全风险为由宣布将逐步移除5G网络华为、中兴等中国通信企业组件，表示强烈不满和坚决反对。

发言人指出，华为、中兴等中国通信企业长期在德依法合规经营，为德国数字化进程作出积极贡献。华为、中兴5G问题说到底是个别国家出于维护自身科技霸权无底线打压竞争对手的行径，网络安全风险只不过是个借口，事实上迄今没有任何一个国家拿出中方企业设备存在安全隐患的确凿证据。

发言人说，开放是相互的，中国5G建设对诺基亚、爱立信等欧洲企业始终保持开放，从未将其视为安全威胁。德方此举是赤裸裸的政治歧视，严重损害双方互信，也将影响中欧未来在相关领域的合作。德方在北约华盛顿峰会召开之际宣布相关决定，更令中方严重质疑其决策的独立性。

发言人强调，德方和欧方不能一方面要求公平竞争，另一方面以莫须有的潜在安全风险对他国企业搞歧视性做法。能否公平公正处理相关问题，是检验德国自身营商环境的一块试金石。届时受影响的不仅是两国正常的经贸合作，也将影响外国投资者对德国的投资信心。中方将采取必要措施维护中方企业的合法利益。