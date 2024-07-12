AIT处长提一中政策 台总统府新闻稿未出现

美国在台协会（AIT）新任处长谷立言星期三（7月10日）与台湾总统赖清德会面，在致词时提到一中政策，但台湾总统府新闻稿在提及谷立言致词时未写到这一点。

台湾媒体引述学者的分析指，台湾总统府新闻稿是“刻意又不刻意”，怀疑府方为了政治正确故意漏掉，也认为AIT新闻稿提醒台湾的意味浓厚。

《联合报》报道，AIT在会后主动发布新闻稿，内容也呈现谷立言针对台湾关系法、三个联合公报、六项保证以及一中政策的完整说法。

根据AIT官网提供的致词稿，谷立言（Raymond Greene）当时强调：“美国将继续支持台湾，这也符合美国长久以来以《台湾关系法》、三个联合公报和六项保证为指导的一中政策。”

不过，台湾总统府官网提供的新闻稿在提及谷立言致词内容时写道：“美国支持台湾也符合美国长久以来以《台湾关系法》、中美三个联合公报及‘六项保证’为指导的政策。”新闻稿并没有出现“一中”二字。

《联合报》报道，台湾政大国际关系中心研究员严震生认为，这很有可能是总统府为了政治正确所做的决定，故意漏掉了致词内容。

淡江大学国际事务与战略研究所教授李大中说，美方的新闻稿内容一定是经过反复斟酌，AIT会这样划重点处理新闻稿，无疑是再度强调拜登政府的对台政策方针，提醒台湾意味浓厚。

至于赖政府是否有意跳脱出两岸框架，《联合报》引述不具名学者的分析报道，AIT处长拜会台湾总统，双方见面划出的重点可能不一样，台湾总统府新闻稿有“刻意又不刻意”味道，但未必是故意要踩红线。

《联合报》也发表文章称，谷立言首次拜会，向赖清德重申一中政策立场，是美国对赖政府的提醒也是警示，但台湾总统府新闻稿“刻意部分节录谷立言在表述美方立场的致词，将一中政策‘消音’，无论这是划错重点的误判，或是欲盖弥彰的小动作，已伤及美方对赖政府的信任”。