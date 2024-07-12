中国团队发表研究成果 肿瘤治疗有望更精准

中国科研团队发表一项研究成果，未来有望让肿瘤治疗更加精准。

据中新社报道，记者星期四（7月11日）获悉，重庆大学附属三峡医院作为第一完成单位和第一通讯作者单位，联合清华大学、北京协和医院及中南大学湘雅医院，于10日23时在国际学术期刊《自然》（Nature）发表最新研究成果。

发表论文题目为《Tumor vasculature at single-cell resolution》（单细胞分辨率的肿瘤脉管图谱）。此项研究首次构建了全球最大规模的泛癌种脉管系统全息细胞图谱，不仅为充分理解肿瘤血管生成的复杂过程提供了全景视角，也将为临床提升抗血管生成治疗疗效提供科学方案。

论文通讯作者、重庆大学附属三峡医院副院长印明柱介绍，如同城市中的交通要道一般，血管通过运输营养，使肿瘤细胞得到增殖及转移，是肿瘤生存和发展的基础。掌握肿瘤中的脉管系统如何生成、构建，以及各种细胞在这一过程中发挥怎样的作用，对抑制肿瘤脉管形成，从而治疗肿瘤，具有重要意义。

目前，印明柱团队正根据研究成果推进产学研一体化工作，为进一步推进抗血管生成治疗疗效的评估与临床应用奠定基础。比如结合诺贝尔物理学奖获得者、欧洲科学院院士费伦茨·克劳斯的阿秒脉冲检测技术，有望研发出价格亲民的“癌症伴随诊断试剂盒”，造福更多肿瘤患者。