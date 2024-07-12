中国代表吁国际社会为俄乌恢复直接对话谈判创造条件

联合国大会当地时间星期四（7月11日）表决通过一项决议，要求俄罗斯立即无条件从乌克兰撤军、立即停止对乌克兰关键能源基础设施的攻击。中国常驻联合国代表傅聪在投弃权票后发言，呼吁国际社会为俄乌恢复直接对话谈判创造条件。

根据中国常驻联合国代表团官网发布的新闻稿，联大当天以99票赞成、9票反对、60票弃权的结果通过决议。傅聪在表决后作解释性发言说，中方在刚才的表决中投了弃权票。中方的投票立场基于中方关于政治解决乌克兰危机的一贯立场，基于对事情本身是非曲直的独立判断，也是基于对推动早日恢复对话谈判、尽早实现停火止战的强烈期盼。

傅聪说，中方反对武装攻击核电站等和平核设施，呼吁各当事方保持冷静克制，坚持人道精神，坚持科学理性，坚持沟通合作，严格遵守《核安全公约》等国际法，严守核安全底线，避免采取任何危及核设施的行动，坚决防止出现人为核事故。中方支持国际原子能机构提出的确保乌克兰核安全“七大支柱”和“五项原则”，支持国际原子能机构继续为促进乌克兰核设施安全安保发挥建设性作用，也支持刚刚表决的决议草案的相关内容。

傅聪说，任何冲突的终点都是谈判桌。中方相信，早一点谈起来，和平就能早一天到来，主张国际社会要为双方恢复直接对话谈判创造条件、提供助力。遗憾的是，刚刚提交表决的这项决议草案，没有突出推动对话谈判、寻求政治解决的当务之急，也没有突出需要从根本上解决欧洲安全问题，构建均衡、有效、可持续的安全架构的根本方向，这些同中方一贯坚持的立场和主张存在差距，中方不得不对决议草案投了弃权票。

傅聪强调，在乌克兰问题上，中国始终主张，各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。中方在乌克兰问题上没有私利，一直在以自己的方式积极劝和促谈，也将继续为政治解决发挥建设性作用。