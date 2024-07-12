中国批评欧盟在南中国海问题上的立场

中国驻欧盟使团发言人批评，欧盟在南中国海问题上力挺菲律宾，不利于地区的和平稳定，是极不负责任的行为。

据中国驻欧盟使团官网以问答形式发布的声明，欧盟对外行动署发言人星期四（7月11日）就南中国海仲裁案裁决出台八周年发表声明，称裁决是和平解决南中国海争端的重要里程碑，仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）位于菲律宾专属经济区和大陆架内等重要裁定对各方具有法律约束力，强调各方应尊重并履行裁决，维护《联合国海洋法公约》赋予的自由与权利，特别是航行和飞越自由。中方对此有何评论？

中国驻欧盟使团发言人回应上述提问时指出，欧盟不是南中国海问题当事方。欧方声明罔顾南中国海问题的历史经纬和客观事实，公然为菲方侵犯中方主权站台背书，不利于地区和平稳定，是极不负责任的。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向欧方提出严正交涉。

发言人说，中方在南中国海仲裁案问题上的立场是一贯、明确、坚定的。仲裁庭违背“国家同意”原则，越权审理、枉法裁判，严重违反《联合国海洋法公约》和一般国际法，所作裁决是非法的、无效的。中国不接受、不承认该裁决，不接受任何基于该裁决的主张和行动。

发言人表示，当前在中国和亚细安（中国称东盟）国家的共同努力下，南中国海局势保持总体稳定。各国依法享有的航行和飞越自由不存在任何问题。

发言人表明，中方正在同亚细安各国一道，全面有效落实《南海各方行为宣言》，积极推动《南中国海行为准则》磋商，共同维护南中国海和平稳定，同时也将继续坚定维护自身领土主权和海洋权益，坚持同直接有关当事国在尊重历史事实的基础上，通过谈判协商妥处涉海矛盾分歧。

发言人敦促欧方既然口口声声表示要维护南中国海和平稳定，就应当认清事实真相，秉持客观公正，切实尊重中方权益以及地区国家为南中国海和平稳定付出的努力。