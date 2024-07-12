中国互金协会：不得针对大学生老年人等资信脆弱人群实施精准营销

中国互联网金融协会发出倡议，呼吁金融机构和第三方互联网平台规范开展贷款网络营销活动，包括不得针对在校大学生、老年人等资信脆弱人群实施精准营销等。

根据“中国互联网金融协会”微信公号星期四（7月11日）发布倡议说，针对近年大量金融机构委托第三方互联网平台开展贷款网络营销活动时，在客户适当性管理、个人信息保护、信息披露等方面存在问题，经金融管理部门同意，中国互联网金融协会呼吁金融机构和第三方互联网平台规范开展贷款网络营销活动，共同遵守本倡议。

倡议提到，金融机构和第三方互联网平台应当根据相关法律法规和国家金融管理规定签订书面委托协议，约定委托范围、各方权责、金融消费者权益保护、数据安全、委托事项变更和终止的安排、违约责任等内容。第三方互联网平台不得介入或变相介入授信审批、合同签订、资金划转等贷款核心环节。

金融机构应当建立事前评估机制，按照第三方互联网平台资质能力和承担责任相匹配的原则，从电信业务资质、经营情况、技术实力、服务质量、业务合规和声誉等方面对第三方互联网平台进行评估。合作期内，金融机构应当持续跟踪评估，及时识别、防范、处置因第三方互联网平台违法违规、违约、经营失败和重大负面舆情等导致的风险。

倡议还提到，金融机构和第三方互联网平台应当落实客户适当性管理的相关要求，践行负责任金融的理念，将各类贷款产品推介给适当的借款人，不得针对在校大学生、老年人等资信脆弱人群实施精准营销。

倡议要求，搭售其它金融产品应当以显著方式提醒用户注意，不得强制搭售，不得将搭售选项设定为默示同意。不得欺骗、误导用户点击贷款营销内容或链接。不得将申请贷款选项设定为默认同意。

倡议提到，通过直播、自媒体账号、互联网群组等网络渠道开展贷款营销，营销人员应当为金融机构从业人员并具备相关金融从业资质，不得利用或假借国家机关、行业协会、学术机构等名义进行虚假宣传或有可能误导金融消费者的宣传，利用专业人士、文体明星、网红等社会公众或知名人物的名义或形象进行营销应当遵守金融、市场、网信等管理部门有关规定。

倡议还对贷款网络营销内容、金融机构和第三方互联网平台应履行的义务等作出了具体要求。