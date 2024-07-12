清华大学设统计与数据科学系 围绕人工智能等培养人才

清华大学星期三（7月10日）正式成立统计与数据科学系，将紧密围绕国家大数据战略、人工智能行动等培养国际一流的高层次人才。

据清华新闻网消息，清华大学当天上午举行统计与数据科学系成立大会。清华大学副校长、中国科学院院士姜培学主持大会并宣读统计与数据科学系成立决定。据介绍，此番成立统计与数据科学系是清华大学优化学科布局、服务国家战略的重要举措。

清华大学校长、中国科学院院士李路明说，数据已经成为国家基础性战略资源。在全球科技竞争中，只有下好数据这个“先手棋”，才能占据优势地位、牢牢把握未来发展的主动权。清华大学成立统计与数据科学系，就是为了加强统计学与数据科学基础研究，积极促进学科交叉融合，把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力更好结合起来，主动服务国家大数据战略实施和数字中国建设。

清华新闻网介绍称，清华大学在统计学与数据科学相关领域具有深厚的积累。自2000年来，数学系教授林元烈、杨瑛始终致力于推动统计学科建设。2011年学校获批统计学一级学科博士学位授权点，2015年统计学研究中心成立仪式举行。清华工业工程系也为统计学发展提供了诸多支持。

未来，清华大学统计与数据科学系将紧密围绕国家大数据战略、人工智能行动以及《数字中国建设整体布局规划》，立足“四个面向”的战略导向，针对国家重大需求、重大战略、重要部门，培养国际一流的统计学与数据科学领域综合性、创新型高层次人才，以全球视野对标世界一流，努力将统计与数据科学系建设成为国内外知名的产学研一体化学术重镇。