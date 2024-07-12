台民调：四成民众对郑文灿涉贪感到意外

台湾民意基金会最新民意调查结果显示，有四成民众对民进党籍桃园市前市长郑文灿涉嫌贪污感到意外。

综合东森新闻网和台湾《联合报》报道，台湾民意基金会星期五（7月12日）发布最新民调，有40.4%民众对台湾海基会前董事长郑文灿涉嫌收受贿赂感到意外，其中19.8%非常意外，20.6%还算意外。有43.5%民众不感到意外，其中26.7%不太意外，16.8%一点也不意外，6.1%没意见，9.9%不知道、拒答。

对于会否因为郑文灿涉贪案会严重降低对民进党政府的信任，有39.4%民众认为严重，其中17.2%非常严重，22.2%还算严重，不认为严重的41.3%，其中21%不太严重， 20.3%一点也不严重，14.1%没意见，5.2%不知道、拒答。

台湾民意基金会董事长游盈隆指出，近四成台湾民众因郑文灿卷入涉贪案而严重降低对民进党政府的信任感。在台湾，一个百分点约等于19.5万人，39.4%约等于768万人，而这仅是案发初期的现象。郑文灿涉贪案显然已严重冲击近八百万民众对民进党政府的信任感，这对民进党政府是一个非常严重的警讯。

这次民调的访问期间是7月8日至10日，面向全台范围20岁以上成年人，抽样方法采市话与手机并用的双底册抽样，市话70%，手机30%。有效样本1073人，市话753人，手机320人，抽样误差在95%信心水准下约正负2.99个百分点。

郑文灿涉贪两度获交保，在星期四（11日）第三度召开的羁押庭，被裁定收押禁见；郑文灿委任律师表示将依法抗告。执政的民进党方面也证实，郑文灿自星期五（7月12日）起停权三年。