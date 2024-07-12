中国继续对原产自日美光纤预制棒征收反倾销税

中国商务部从星期四（7月11日）起，继续对原产自日本和美国的进口光纤预制棒征收反倾销税，为期五年。

中国商务部星期三（10日）在官网公告上述消息。

中国商务部2015年8月19日发布公告，决定对原产于日本和美国的进口光纤预制棒征收反倾销税，实施期限为两年。其中日本公司税率为8.0%至9.1%，美国公司税率为17.4%至41.7%。

中国商务部2018年7月10日发布公告，决定自2018年7月11日起，对原产于日本和美国的进口光纤预制棒继续征收反倾销税，实施期限为五年。2020年9月25日，中国商务部发布公告，将日本公司的反倾销税率调整为14.4%至31.2%。

应中国光纤预制棒产业申请，中国商务部2023年7月10日发布公告，决定自2023年7月11日起，对原产于日本和美国的进口光纤预制棒所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

中国商务部裁定，如果终止反倾销措施，原产于日本和美国的进口光纤预制棒对中国的倾销，以及对中国光纤预制棒产业造成的损害可能继续或再度发生。

根据《反倾销条例》规定，中国商务部根据调查结果向国务院关税税则委员会提出继续实施反倾销措施的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2024年7月11日起，对原产于日本和美国的进口光纤预制棒继续征收反倾销税，实施期限为五年。

日本公司税率维持在14.4%至31.2%，美国公司税率则保持在17.4%至41.7%