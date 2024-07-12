平台下架油罐车轨迹查询 胡锡进：损害官方公信力

“油罐车运输乱象”引发舆论持续发酵后，发货帮APP星期四（7月11日）紧急下架货车轨迹查询功能。中国资深媒体人胡锡进同天对此发文说，油罐车调查节骨眼上平台下架轨迹查询，损害了官方公信力。

根据新黄河报道，对于下架货车轨迹查询功能，开发发货帮APP的企业江苏发货帮数字科技有限公司工作人员称，APP的货车定位功能现在正在全线升级，这项工作是最近这两天开始的，至于具体恢复时间，用户可以等APP那边的通知。

发货帮APP这一功能此前便利大量货主和老百姓查询货车定位信息，在“油罐车运输乱象”曝光后，有网民追溯到了“问题油罐车”半年内的轨迹。

中国网民稍早前爆料，由于“油罐车运输乱象”事件发酵，发货帮APP的货车轨迹查询功能星期二（7月9日）被大量访问；APP开始紧急限制查询需求，对数据源、数据用途以及授权做要求，并于星期三（10日）直接下架货车轨迹查询功能。

企业江苏发货帮数字科技有限公司工作人员当时回应说，他们只负责售后，对APP货车定位功能进行全线升级，至于与“问题油罐车”事件之间有无关联，该工作人员表示不太清楚。

胡锡进同天在个人微博发文说，油罐车轨迹查询功能突然因“货车定位功能升级维护”遭平台下架，这个时间点来得太巧了，不可避免地会引发公众质疑。

胡锡进说，如果下架该功能是受到外部力量的要求和干预所致，无论发出要求和干预的是谁，初衷是什么，其实际效果都是破坏社会的基本信任感，而且这一后果最终损害最多的将是官方公信力。

胡锡进强调，查询油罐车轨迹，对媒体参与报道以及公众了解情况提供了重要途径，要确保这一功能的延续，防止它在这个节骨眼上临时下架产生不利社会共识的联想，干扰全社会共同化解这一事件的大环境。