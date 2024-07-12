李家超：必须正视香港正经历经济转型期

香港特首李家超说，香港作为外向型经济体，不能独善其身，因此必须正视香港正在经历的经济转型期。

根据港府新闻公报，李家超星期四（7月11日）出席“高质量发展 提升港优势”研讨会暨《香港经济日报》企业大奖颁奖礼致辞时说，复杂的地缘政治，世界经济变幻莫测，贸易保护主义抬头，加上利息高企、气候变化、人口老化等挑战，意味着世界正面对百年未有之大变局。

他说：“香港作为外向型经济体，自不能独善其身，因此我们必须正视香港现时经历的经济转型期。”

李家超还说，在国际新形势下，大陆和海外企业积极开拓亚洲市场，物色地方设置地区总部。在“一国两制”之下，香港是世界上唯一同时拥有中国优势和世界优势的国际城市，是大陆企业“走出去”和把海外企业“引进来”的双向门户，更是连接海内外市场的“超级联系人”和“超级增值人”。

他认为，香港汇聚海内外人才、企业、资金，为香港的高质量发展带来源源不绝的动能。截至今年6月底，各项优化了的人才入境计划总共收到超过32万宗申请，已批出近20万宗，当中超过13万名人才已经到港。

李家超续说，本届政府成立的引进重点企业办公室，已成功吸引约50家重点企业落户香港。这些企业来自生命健康科技、人工智能、金融科技、先进制造业等产业，将在香港合共投资超过400亿元（港元，下同，69亿新元），创造超过1万3000个就业机会。

他还介绍，投资推广署在今年上半年已协助超过320家大陆及海外企业在港开设或拓展业务，较去年同期上升四成，为香港经济带来超过380亿元的投资，创造超过3500个职位。

李家超说，港府未来将继续团结各界，对接国内国际双循环的机遇，发展新质生产力，全力发展香港成为创新科技中心，与大陆城市优势互补，推动香港的高质量发展，为强国建设作出贡献。