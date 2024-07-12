“萝卜快跑”被曝罢工横停马路 客服：会优化技术

湖北武汉星期四（7月11日）网传自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”无人驾驶网约车在街头罢工，造成当地交通拥堵。“萝卜快跑”工作人员星期五（12日）称，遇到这种情况可以提供车辆信息给工作人员，会及时处理，持续优化车辆技术。

根据椒点视频显示，在武汉街头，数量“萝卜快跑”无人驾驶网约车横在马路中心，后面的公交车无法行驶，造成交通拥堵，行人和自行车也只好无序穿行在马路。现场还有几名交通警察正在疏散交通，路边则有数十名民众围观。

“萝卜快跑”工作人员星期五对此回应说，遇到这种情况可以提供车辆信息给工作人员，公司会及时处理，也会持续优化车辆技术，为市民带来更好体验。

百度旗下自动驾驶网约车“萝卜快跑”目前已在武汉投放了400多辆无人驾驶网约车，围绕这类网约车的争议话题也持续不断。此前“萝卜快跑”在武汉发生碰撞事故曾引发公众担忧。

还有不少网民认为，无人驾驶抢了出租车和网约车司机的饭碗。今年6月网上出现一封署名为武汉建设汽车客运公司的公开信，称公司面临巨大的经营压力，尤其近段时间无人驾驶网约车盛行，是“科技垄断资源，抢夺底层人的饭碗”。公开信建议将萝卜快跑无人驾驶车控制在一个区间，而不是“满大街接单”。