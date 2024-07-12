萧美琴：赖清德要把台湾这艘零风险船航向世界

台湾副总统萧美琴说，引水人的工作就是要让船能够平安靠港，安全离港，这就跟政府的工作一样，总统赖清德要把台湾这艘零风险、零事故的大船，平平安安停靠好，平平安安航向世界。

据台湾总统府新闻稿，萧美琴星期五（7月12日）出席在总统府举行的“《匠人魂》#50大船入港的守护者”影片发布记者会致辞时说，非常荣幸参与《匠人魂》第50集的发布记者会，了解引水人黄昭玲领港的故事。

她说，《匠人魂》七年来拍摄的主题非常多元，涵盖工艺、电影、体育、台军及文化工作者，让民众知道在每一个专业领域都有一群专注的人，专注刻划人生，也专注做自己该尽的责任。

萧美琴认为，匠人们的付出都是台湾强大最重要的基础，台湾之所以可爱，台湾人之所以这么争气，能够获得这么多国际友人的尊重，就是因为各行各业都有脚踏实地、默默耕耘又专业的职人，让台湾的韧性与专业被世界看见。

她提到，《匠人魂》第50集的主角、引水人黄昭玲，引水人的工作就是要让船能够平安靠港，安全离港。她认为，这就跟政府的工作一样，赖清德要把台湾这艘零风险、零事故的大船，平平安安停靠好，平平安安航向世界。

萧美琴说，赖清德曾经在520就职演说当中特别提到，做为台湾人要探索海洋，发挥优势，提升台湾的竞争力，为民众、为产业，引导一条安全顺遂的路径，让台湾可以安全顺畅向前行。她说，航海以及海运是台湾经济发展通往世界最重要的桥梁，谢谢黄昭玲作为这座桥梁的最佳守护员。

她还说，《匠人魂》特别在第50集以引水人作为主角，除了具有里程碑的意义，更重要的是象征政府承先启后，顺利开展的意象，而这些都需要社会上百工百业的匠人们一起来努力。她希望大家持续加油，让每一艘船都能安心地靠港，放心闯荡世界， 让台湾每一位认真的人都是最重要的“护国神队友”。