中国上半年自然灾害致直接经济损失逾931亿人民币

今年上半年，中国发生的自然灾害共造成全国3238.1万人次不同程度受灾，直接经济损失达931.6亿元（人民币，下同，172亿新元）。

据中新社报道，中国应急管理部星期五（7月12日）召开新闻发布会公布，中国上半年的各种自然灾害共造成全国3238.1万人次不同程度受灾，因灾死亡失踪322人，紧急转移安置85.6万人次，倒塌房屋2.3万间，农作物受灾面积3172.1千公顷，直接经济损失931.6亿元。

中国应急管理部新闻发言人、新闻宣传司司长申展利说，上半年，中国强降雨过程频繁且极端，主要江河洪水发生早、量级大，多地因强降雨引发山洪、城镇内涝和山体滑坡、泥石流等次生灾害，特别是6月份以来，广东、广西、福建、安徽、湖南等地重复受灾，灾情较重。

他续说，上半年，中国强对流天气高发，风雹灾害点多面广，北方以大风、冰雹为主，南方以短时强降雨、雷暴大风为主。

申展利指出，上半年，南北方地区旱情交替发展，主要影响西南、西北、华北、黄淮等地，给局地农业生产造成不利影响，目前已基本缓解。此外，年初中东部地区低温雨雪冰冻灾害影响范围广、持续时间长、雨雪强度大、降水相态复杂，对民众出行和生产生活等造成严重影响。

他说：“当前全国已进入暑期汛期，各类安全风险明显加大，必须全力抓好安全生产、防灾减灾救灾各项工作，防范化解重大安全风险，切实维护人民群众生命财产安全。”