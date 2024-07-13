中国国安部：境外间谍以校园贷逼迫学生窃密

中国国家安全部称，有境外间谍通过校园贷，以高息压力、暴力催债、威胁恐吓等方式，逼迫贷款学生为其窃取中国国家秘密。

中国国安部微信公众号星期五（7月12日）发文，介绍国家安全微电影《看不见的风景》的主要内容，微电影讲述了境外间谍情报机关通过校园贷，逼迫、威胁贷款学生为其窃取中国国家秘密，国安机关雷霆出击，坚决维护国家安全的故事。

文章举例说，安勇是某重点高校摄影系学生，由于贪图虚荣，花费大量资金购买高端器材造成日常开销严重超支，禁不住诱惑以高额利息申请了2万元（人民币，下同，约3700新元）校园贷，深陷套路无力偿还。临近毕业，放贷人李明要求安勇“兼职抵债”，而李明及其背后的森山均是境外间谍情报机关的人员。

文章称，安勇的父亲安致和是中国重点科研单位的工作人员，所接触的文件和课题涉及国家机密。森山的目标就是通过校园贷胁迫安勇前往其父所在的单位拍摄涉密文件，并以安勇父子的前途和名誉要挟安勇父亲与其合作，意图盗取中国国家机密。所幸安勇拍摄的文件未涉及机密实质内容。

最后，安致和向国家安全机关举报，并与儿子安勇一起配合国安机关开展相关工作，阻止了境外间谍人员窃取中国国家秘密的图谋，避免造成重大损失，国安机关对安致和、安勇父子进行了批评教育，依法不予追究刑事责任。