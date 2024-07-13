山东一男子拒服兵役被部队除名并惩戒

中国山东省德州市一名男子因拒服兵役，被军队除名，并受到不得录用为公务员、国企人员、以及罚款等惩戒。

山东省德州市武城县人民政府网站星期三（7月10日）发布《关于对王某某拒服兵役行为实施联合惩戒的通报》。

根据通报，男子王某某是大专毕业班生，武城县鲁权屯镇人。他自愿应征报名，经体格检查、政治考核和役前教育合格后，今年3月经武城县人民政府征兵办公室批准入伍。

王某某入伍后，在新兵训练期间多次向部队提出离队申请，经部队、县征兵办及家长反复教育，并告知其拒服兵役的严重后果，仍坚决要求离队拒服兵役。今年4月30日，被部队按照拒服兵役给予除名处分。

通报称，根据王某某违反《中华人民共和国兵役法》《征兵工作条例》的行为，对他实施处罚，其中包括：不得录用为公务员或参照公务员法管理的工作人员，不得聘用为国有企业、事业单位工作人员；两年内不得为其办理出国（境）手续和升学复学手续；取消其义务兵相关优待，并处以不低于武城县2024年义务兵家庭优待金标准（24293元/年）两倍罚款48586元（人民币，约8998新元），上缴武城县国库。

同时，王某某也被列入《德州市拒服兵役人员名单》，纳入履行国防义务严重失信主体名单，实施联合惩戒。