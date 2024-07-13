中国制裁六家美军企和五名高管 反制美对台军售

中国外交部宣布，制裁六家美国军工企业和五名高管，以反制美国对台军售。

中国外交部星期五（7月12日）在官网作出上述宣布，此决定在宣布之日起施行。

外交部说，美国近日再次宣布向台湾出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》相关规定，中方决定对六家美国军工企业及五名高级管理人员采取反制措施。

外交部透露，受影响的六家美国军工企业是安杜里尔公司、海上战术系统公司、环太平洋防务公司、AEVEX航天公司、LKD航天公司和顶峰科技公司，这些企业在中国境内的动产、不动产和其他各类财产将被冻结。

外交部介绍，与上述企业一同面对的制裁的五名高管是宇航环境公司董事长、总裁、首席执行官瓦希德·纳瓦比、宇航环境公司高级副总裁、首席财务官凯文·麦克唐奈、安杜里尔公司首席执行官布赖恩·申普夫、安杜里尔公司首席运营官马修·格里姆、安杜里尔公司负责全球防务的高级副总裁格雷戈里·考斯纳。这些高管在中国境内的动产、不动产和其他各类财产将被冻结；在中国境内的组织、个人被禁止与这些高管进行有关交易、合作等活动；他们也将不会获发签证、并不准入境包括香港和澳门等地。

美国五角大楼国防安全合作局（DSCA）上月中宣布，美国国务院已批准最新一批对台军售项目，总值约3亿6020万美元（约4亿8317万新元），包括720套弹簧刀-300型杀伤人员和反装甲巡飞导弹系统，以及291套Altius 600M-V攻击型无人机系统，以协助台湾提高应对当前和未来威胁的防御能力。