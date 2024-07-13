习近平会见所罗门群岛总理：中国同太平洋岛国合作是真心诚意帮助发展

中国国家主席习近平星期五（7月12日）会见赴华进行正式访问的所罗门群岛总理马内莱时说，中国同所罗门群岛等太平洋岛国开展友好合作，是真心诚意帮助岛国实现发展，不针对第三方，不谋取任何私利。

根据新华社报道，习近平当天在北京会见马内莱时说，中方视所罗门群岛为好朋友、好伙伴、好兄弟，支持所方走符合自身国情的发展道路，维护国家主权、安全、发展利益。中方愿同所方加强战略沟通，坚定支持彼此维护核心利益和重大关切，推进共建“一带一路”同所方发展战略对接，深化农村发展、医疗服务、基础设施、可持续发展、应对气候变化等领域合作，携手构建新时代中所命运共同体，更好造福两国人民。

习近平强调，中方始终坚持独立自主和平外交政策，主张各国无论大小、强弱、贫富一律平等。中国同所罗门群岛等太平洋岛国开展友好合作，是真心诚意帮助岛国实现发展，是在“南南合作”框架内的互帮互助，属于“全球南方”共同发展的范畴，不针对第三方，不谋取任何私利。中方愿继续为所罗门群岛实现发展提供力所能及的帮助，加强在联合国、太平洋岛国论坛等多边机构中协调配合，维护发展中国家共同利益。

根据中国新闻稿，马内莱表示，此次访华之旅始于福建，深切领略到中国发展取得的巨大成就，并感受到所中合作的巨大潜力和广阔前景。中国为发展中国家树立了榜样。中方倡导全人类共同价值，坚持多边主义，不搞“小圈子”，不搞地缘政治，不要求别国选边站队，主张国际社会加强团结合作。特别是习近平提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，有利于促进世界的和平稳定和共同发展，对于所罗门群岛这样的小国尤其具有重要意义。得益于参与共建“一带一路”，所罗门群岛在基础设施建设等领域取得显著进展。所方坚定恪守一个中国原则，坚决反对任何形式的“台独”，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力。所方希望进一步深化所中全面战略伙伴关系，构建所中命运共同体。

双方发表《中华人民共和国和所罗门群岛联合声明》，一致同意深化中所新时代相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，构建新时代中所命运共同体。