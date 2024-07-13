台高院驳回抗告 郑文灿至少被关押两个月

台湾高等法院驳回海基会前董事长郑文灿代表律师的抗告，郑文灿将至少被关押两个月。

台湾《联合报》和中时新闻网等报道，民进党籍桃园市前市长郑文灿在两度交保后，星期四（7月11日）在第三次羁押庭召开后被裁定收押禁见。郑文灿不服裁决，由代表律师提出抗告。

台高院星期五（12日）审理后认为，郑辩称有人遗落装有500万元（新台币，下同，约20万6155新元）的手提袋在他家里，他在发现后才归还的说法不合常理，加上他有串证和逃亡可能，因此驳回他的抗告，裁定继续羁押禁见。

中评社星期六（13日）引述新党发言人、宽信联合律师事务所律师陈丽玲说，郑若坚持不认罪，恐怕得在看守所内度过整个夏天，最快也要羁押期限四个月后才可能被放出来，即11月10日才能结束羁押。

郑文灿因在桃园市长任内土地开发案涉贪被查，桃园检方7月6日认为郑文灿涉嫌重大、有灭证、串证之虞声押禁见，桃园地方法院第一次裁定500万元交保。检方抗告后，台高院8日认定原交保裁定，针对是否可以排除郑文灿逃亡，或与其他共犯或证人串证、灭证的可能未详予论述，撤销发回桃园地院更裁。

桃园地院9日二度召开羁押庭后，裁定1200万元交保，维持对郑文灿限制住居、出境、出海，并禁止他与同案被告、犯罪嫌疑人、证人等相关人联系或接触。检方不服提抗告，高院10日审理后，认为郑文灿有勾串证人之虞，且此案经检察官侦查后，已有数名被告、证人经讯问后释回或交保，他可轻易与涉案人接触、联络。

高院表示，原裁定以案发至今已多年，郑离开桃园市长职务逾一年半，无串证、灭证可能性，认无羁押必要，显然忽略他的实质影响力，容有再斟酌的余地，10日撤销交保裁定，并发回桃园地院更裁，桃院11日第三度开庭后裁定郑文灿羁押禁见。